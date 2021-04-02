عدد جرعات لقاح "كورونا" المعطاة في السعودية يقترب من 5 ملايين

منذ وصول أولى الجرعات إلى المملكة

اقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية من 5 ملايين جرعة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، كشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى السبت، وبلغ عددها "4.711.748" جرعة.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442 10:59 PM

منذ وصول أولى الجرعات إلى المملكة

عدد جرعات لقاح "كورونا" المعطاة في السعودية يقترب من 5 ملايين

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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اقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية من 5 ملايين جرعة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، كشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى السبت، وبلغ عددها "4.711.748" جرعة.

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