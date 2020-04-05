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بعد تداوله في وسائل التواصل على أنه من إحدى قرى المحافظة

مستشفى القويعية: لا صحة لفيديو نقل حالات مصابة بـ"كورونا" في المحافظة

نفى مستشفى القويعية العام، صحة مقطع الفيديو المتداول عن حالاتٍ لمجموعة من الأشخاص مصابين بفيروس كورونا، مشددًا على أنه لا صحة لذلك.



وتفصيلًا: أوضحت إدارة المستشفى أنه "إشارة للمقطع المتداول بشأن نقل حالات مصابة بفيروس كورونا لقرى تابعة لمحافظة القويعية؛ فنؤكد عدم صحة المقطع المذكور، ونأمل أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة، وعدم تداول مثل تلك الشائعات".



وكان مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل لعدد من مركبات الإسعاف، ويذكر فيه متداوِلوه أنه لحالات مصابة بفيروس كورونا ومخالطة لمصابين في إحدى القرى التابعة للقويعية، ويتم نقلهم للحجر الصحي، وهو الأمر الذي أكد المستشفى عدم صحته.