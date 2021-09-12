البرلمان العربي والاتحاد الدولي يطلقان تطبيقاً إلكترونياً عالمياً لمكافحة الإرهاب

بهدف ربط كل الجهود الدولية المعنية في أداة واحدة وكذلك خفض التكاليف

أطلق البرلمان العربي شراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي لتعريب أول تطبيق إلكتروني عالمي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف؛ وذلك بهدف ربط كل الجهود الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب في أداة واحدة، وكذلك خفض التكاليف وتوجيهها إلى دعم الجهود الحقيقية لمكافحة الإرهاب على أرض الواقع.

وأوضح رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي في بيانٍ له، أن دعم البرلمان لتعريب هذا التطبيق المهم، لن يخدم فقط البرلمانيين في 22 دولة عربية، لكنه سيخدم أكثر من 450 مليون شخص يتحدثون باللغة العربية في العالم.

وأشار "العسومي" إلى أهمية هذا التطبيق في تقليل الفجوات القائمة بين القرارات والاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، والقوانين المحلية المعنية بتنفيذ هذه القرارات ومتابعتها، داعياً رؤساء المجموعات الجغرافية بالاتحاد البرلماني الدولي، وكل البرلمانيين في جميع أنحاء العالم إلى دعم هذا التطبيق لكي يخدم الجميع، بكل لغات العالم.