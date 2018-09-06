مقترحات تطويرية.. "تنسيقي حجاج الداخل" ينظم ورشة عمل "ما بعد موسم الحج"

رصدت ملاحظات موسم حج 1439هـ وركّزت على الحلول الإبداعية والجديدة

شارك أكثر من 60 مالكاً ومديراً عاماً وقائداً لمنشآت خدمة حجاج الداخل، في ورشة عمل رصد ملاحظات موسم حج 1439هـ التي أقامها المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل في قاعة غرفة مكة التجارية، مساء الاثنين الماضي، والتي اعتاد المجلس على إقامتها كل عام بعد موسم الحج لتقييم أداء منشآت حجاج الداخل ومعرفة المعوقات التي واجهتهم أثناء عملهم، وحصر الحلول الممكنة لها، مع التركيز على الحلول الإبداعية والجديدة والمبتكرة والمثالية، ثم الرفع بها لمقام وزارة الحج والعمرة لمعالجتها.

وافتتح رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن الحقباني الورشة والتي استهلها بتهنئة القيادة الرشيدة على نجاح موسم الحج، وثنّى بالتهنئة للحضور على شرف تقديم الخدمة لضيوف الرحمن.

وقال "الحقباني": إن مخرجات هذه الورشة ستعرض بعد تنقيحها في ورشة الحج، التي سيرعاها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل؛ وذلك في أواخر شهر محرم المقبل استعداداً لموسم الحج القادم.

وبيّن "الحقباني" أن عقد هذه الورشة الداخلية؛ جاء انطلاقاً من دور المجلس في التنسيق بين مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل من جهة وبين الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية من جهة أخرى؛ وتحقيقاً لهدف المجلس التنسيقي الخاص بتجويد خدمة الحجيج وتجريدها؛ وتذليلاً للعقبات التي تواجه مقدمي الخدمات.

وأشاد "الحقباني" في كلمته بالمبادرات النوعية التي قدّمها أرباب منشآت حجاج الداخل لتطوير البنية التحتية والخدمية في مواقف حافلات أنفاق الأمير متعب بن عبدالعزيز "المسخوطة" وفي "كدي" التي تعمل على النقل الترددي من وإلى الحرم.

وأضاف أن هذا التطوير تم من خلال دعم قطاع حجاج الداخل لمبادرة إنشاء دورات مياه بمواقف "المسخوطة"، ومبادرة تركيب مظلات ومراوح بمواقف "كدي"؛ لتوفير الظل وتلطيف الأجواء على الحجاج أثناء انتظارهم، ومبادرة تركيب سلالم متحركة في مخيمات منى التي تقع على مرتفعات جبلية.

وشكر رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي عبدالرحمن الحقباني، إمارة منطقة مكة المكرمة على التسهيلات التي قدّمتها في سبيل تنفيذ المبادرات النوعية التي قدّمها قطاع حجاج الداخل خلال موسم الحج المنصرم.

عقب ذلك عرض الأمين العام للمجلس التنسيقي عدنان اليامي، منهجية ورشة العمل وفقاً للملفات التي تهم قطاع حجاج الداخل، والتي تتعلق بالقطار والكهرباء والمياه والتفويج وغيرها.

واختتمت الورشة بقراءة جميع الملاحظات والمقترحات والتوصيات، بعد جمعها وفرزها؛ ليتسنى للمشاركين من خلالها كتابة رؤاهم حيالها.