إعلاميون لـ "سبق": لقاء صعب وحدث رياضي منتظر .. الثقة كبيرة بلاعبي المنتخب

قبل مواجهة الأخضر السعودي وشقيقه الفلسطيني في رام الله

وصف الناقد الرياضي في برنامج "كورة" والذي يبث عبر شاشة روتانا خليجية، الزميل الإعلامي ماجد التويجري مواجهة المنتخب السعودي الكروي الأول أمام شقيقه الفلسطيني غدًا في رام الله بفلسطين، ضمن منافسات (التصفيات الآسيوية - المشتركة - المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023) بالحدث الأبرز والتاريخي في الوقت ذاته بالنسبة للأخضر السعودي الذي يلعب لأول مرة في فلسطين.

وقال التويجري عن المواجهة لـ "سبق": الحدث الأكبر هو لقاء الشقيقين المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني على أرض فلسطين الشقيقة، في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وولي عهده سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والقيادة الرياضية، ولاشك أن الهدف الأسمى هو الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين لفك الحظر الدولي عن الرياضة الفلسطينية، ويسود اللقاء الطابع الودي (الحبي) على الرغم من أن المباراة رسمية ولا مجال للعاطفة، وإن شاء الله يواصل الأخضر السعودي تقديم العروض الإيجابية المقرونة بالمستوى الفني والنتيجة الإيجابية أيضًا، من أجل الحفاظ على الصدارة".

وأضاف "التويجري": "المنتخب السعودي يعيش مرحلة انتقالية من حيث الأجهزة الفنية واللاعبين ويجب على الجميع المساندة والوقوف مع الأخضر".

من جانب آخر قال المراسل الميداني للقنوات الرياضية السعودية الزميل الإعلامي فيصل الملوقي لـ "سبق" عن اللقاء المنتظر بين الأخضر ونظيره الفلسطيني: "لقاء قوي ومن المتوقع أن يكون مثيرًا يجمع الشقيقين المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني، وهو في الوقت ذاته في صالح المنتخب الفلسطيني نظرًا لعاملي الأرض والجمهور اللذين يساندانه، لكن نحن واثقون إن شاء الله في ترجيح كفة الأخضر الجديد".

واستطرد "الملوقي": "أكثر من 40 % عناصر جديدة تمثل منتخبنا السعودي ويحتاجون إلى المساندة إعلاميًا وجماهيريًا، كما أن منح المدير الفني للأخضر "رينارد" الفرصة الكاملة والكافية في معرفة العناصر وتوظيفها داخل الميدان بالشكل الذي يقدم الأخضر بصورته الحقيقية، فهذا مطلب أيضًا، نحن على موعد مع مباراة ندية ومثيرة ونتمناها خضراء بمشيئة الله".