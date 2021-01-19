زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب إقليم سان خوان بالأرجنتين

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، إقليم سان خوان بالأرجنتين.
وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، بأن الزلزال وقع على بُعد 36 كيلومترًا جنوب غرب مقاطعة بوسيتو في مقاطعة سان خوان، وعلى عُمق 11 كيلومترًا، مضيفًا أنه لم ترد أي معلومات حول وقوع ضحايا بشرية أو إصابات.زلزال
لم تَرِد معلومات حول وقوع ضحايا بشرية أو إصابات
ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، إقليم سان خوان بالأرجنتين.
وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، بأن الزلزال وقع على بُعد 36 كيلومترًا جنوب غرب مقاطعة بوسيتو في مقاطعة سان خوان، وعلى عُمق 11 كيلومترًا، مضيفًا أنه لم ترد أي معلومات حول وقوع ضحايا بشرية أو إصابات.