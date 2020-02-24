وزير الخارجية يلتقي المفوضة السامية لحقوق الإنسان

اللقاء شهد بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، وذلك على هامش رئاسته وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.

وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله جنيف ميشيل باشليه

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24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 02:18 PM

اللقاء شهد بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين البلدين

وزير الخارجية يلتقي المفوضة السامية لحقوق الإنسان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، وذلك على هامش رئاسته وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.

وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله جنيف ميشيل باشليه

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