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اللقاء شهد بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين البلدين

وزير الخارجية يلتقي المفوضة السامية لحقوق الإنسان

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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، وذلك على هامش رئاسته وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.

وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.