شاهد.. بهذه الابتسامات استهل ولي العهد زيارته لحائل

عقب وصوله إلى المنطقة وهبوطه من الطائرة

وثَّقت صور عدة، نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، ابتهاج ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عند وصوله إلى منطقة حائل مساء اليوم (الأربعاء) قادمًا من منطقة القصيم.

وأظهرت الصور استهلال ولي العهد وصوله إلى حائل بابتسامات معبرة عدة، وذلك عقب هبوطه من الطائرة.



وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل في وقت سابق اليوم إلى حائل، وكان في استقباله الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، والأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.