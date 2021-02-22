"صحة جدة": يحقُّ للمريض المطالبة بمترجم وسؤال الممارس "هل غسلتَ يديك"؟

مؤكدة أنه على الطبيب المعالِج شرح الحالة للمريض باللغة والطريقة التي يفهمها

كشفت "صحة جدة" أن من حق المريض المطالبة بمترجم في حال كان الطبيب لا يتحدث بلغة المريض نفسها، مشيرة إلى أنه على الطبيب المعالِج شرح الحالة الطبية للمريض باللغة والطريقة التي يفهمها.

وقالت "صحة جدة" إن من حقوق المريض العامة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة معرفة أسماء وتخصصات الفريق الطبي القائم على العلاج، وإبلاغه بوجود متدربين أو باحثين مرخصين ضمن الفريق الطبي، والحصول على الوقت الكافي مع الطاقم الطبي أثناء العلاج.

وتابعت: "يحق للمريض معرفة أسباب الإحالة إلى أقسام أو تخصصات أو مستشفيات أخرى، ومعرفة الآثار الجانبية المحتملة للعلاج، والبدائل الممكنة، والإجراءات أو التدابير العلاجية المقترحة للحالة، ورفض أسلوب أو وسيلة العلاج المقترحة، في حدود ما يسمح به النظام مع تحمُّل العواقب بعد توضيحها، والإحالة إلى مستشفى خاص على نفقة وزارة الصحة عندما تكون الحالة طارئة ولم يتوافر سرير".

ويحق كذلك للمريض سؤال الممارس الصحي: "هل غسلتَ يديك؟" تجنبًا لاحتمالية العدوى، والتبليغ عن أي شخص يدخِّن داخل المرافق الصحية أو خارجها للجهة المسؤولة التي تتولى تنفيذ إصدار الغرامات على المخالفين.