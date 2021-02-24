إيقاف الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب سرعة الرياح

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، مساء الأربعاء، إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي؛ بسبب زيادة سرعة الرياح.

وقال، حساب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح".