"تعليم الشرقية" يعتمد 47 مشروعًا للمباني المدرسية

وفق أحدث المواصفات لإيجاد بيئة تعليمية تربوية مناسبة

كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، عن اعتماد 47 مشروعًا للبنين والبنات بالمنطقة، ومن المتوقع استلام ثمانية مشاريع للعام 1440-1441.

وتضمنت المشروعات مباني مدرسية وصالات رياضية مغلقة وملاعب عشبية، والتي تم تصميم مبانيها على أحدث المواصفات والمعايير لإيجاد بيئة تعليمية تربوية مناسبة وملائمة تسهم فعلًا في رفع قدرة الطلاب والطالبات على الاستيعاب، كما تصب في محور تحقيق رؤية 2030 في توفير البنية الأساسية، وإيجاد البيئة التي تدفع بعجلة التنمية نحو الأمام، إلى جانب تنفيذ خطة الوزارة في الاستغناء عن المباني المستأجرة التي لا تتوفر فيها البيئة التربوية المناسبة.

وأضاف "الباحص": هناك خطة للتشغيل والصيانة للمباني المدرسية تقوم بها الإدارة خلال فترة الصيف، تنفذ جملة عمليات تركزت في أعمال التكييف والتأهيل والترميم؛ حيث تم العمل على محور الصيانة الوقائي.

وفي جانب أنظمة السلامة في المدارس: كشف الباحص عن تنفيذ مبادرة مشروع تجهيزات السلامة لعدد 295 مدرسة خلال العام الحالي، بالإضافة إلى إعداد خطة لتطبيق وتفعيل دورات تدريبية عن الأمن والسلامة لمدارس المنطقة، كذلك حصر ومتابعة خطط الإخلاء الافتراضية التي تنفذها المدارس على مدار العام.

وأشار الباحص إلى أن الإدارة استحدثت خطًّا ساخنًا لمباشرة مهام الصيانة العاجلة والطارئة وفق برنامج حاسوبي مصمم لمتابعة الخطة الوقائية والتنفيذية للمشاريع التعليمية التي تجري صيانتها وإعادة تأهيلها وترميمها للبنين والبنات في كافة محافظات المنطقة؛ حيث يتم استقبال كافة الملاحظات عبر نظام دقيق تتم تعبئة بياناته من المدارس؛ وذلك لسهولة تطبيق الإجراءات العلاجية لتلك المشاريع وضمان سيرها وفق المدة الزمنية المحددة.

وتابع الباحص أن البرنامج تشرف عليه لجنة متخصصة تقوم بالإجراءات الوقائية والعلاجية والصيانة الفورية لبلاغات الصيانة العاجلة في المدارس على وجه السرعة حال تلقّيها أي بلاغ، بحيث يقضي ذلك الإجراء على كافة الملاحظات في عملية تأخير إنجاز المشاريع التعليمية بالمنطقة.

وقال الباحص: "إننا في الإدارة العامة للتعليم بالشرقية نؤمن إيمانًا عميقًا بأهمية البيئة المدرسية المناسبة ليتلقى الطالب والطالبة العلوم والمعارف في أجواء تكتمل فيها كافة العناصر وتتوفر فيها كافة الخدمات، وهذا الذي نسعى إليه دومًا ونعمل لتحقيقه".

وأكد: "إننا مسؤولون مسؤلية كاملة عن توفير الخدمة التعليمية والبحث عن البدائل التي تسهم في تقديمها بالشكل الذي يحقق الهدف".