مصر تسجل 783 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

إجمالي المتعافين من الفيروس حتى اليوم ارتفع إلى 4374 في البلاد

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 783 إصابة جديدة لفيروس كورونا، وخروج 157 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقّيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، بحسب وسائل إعلام مصرية؛ أن إجمالي المتعافين من الفيروس حتى اليوم ارتفع إلى 4374 حالة، بينما ارتفع عدد الحالات التي تحوّلت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ليصبح 4960 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصُّد والتقصِّي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.