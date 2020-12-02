أمريكا تسجل 178,395 إصابة جديدة و2,461 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 13,626,022 والوفيات 269,763 شخصًا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 178,395 إصابة مؤكدة و2,461 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي التفاصيل .. وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 13,626,022 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 269,763 حالة وفاة.

1

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 10:52 PM

إجمالي الإصابات بلغ 13,626,022 والوفيات 269,763 شخصًا

أمريكا تسجل 178,395 إصابة جديدة و2,461 وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

0 441

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 178,395 إصابة مؤكدة و2,461 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي التفاصيل .. وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 13,626,022 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 269,763 حالة وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020