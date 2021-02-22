الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ورياح على الباحة

قال: الحالة تستمر حتى 8 مساءً وتشمل محافظات عدة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية الباحة

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22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442 12:51 PM

قال: الحالة تستمر حتى 8 مساءً وتشمل محافظات عدة

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ورياح على الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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