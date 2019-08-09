الترجمة الصحيحة لمكة المكرمة.. "Makkah"

اسم "Mecca" يتناقض مع ما ورد في القرآن

أُطلق على مكة المكرمة التي شرفها الله عز وجل بالبيت الحرام، وجعلها قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، العديد من الأسماء في القرآن الكريم.

وتضمّنت كتب التفسير والتاريخ، عددًا كبيرًا من أسمائها التي اتفق عليها الرواة والمفسرون المسلمون، واختلفوا في ترجمة اسمها المدون في معظم المراجع الأجنبية باسم (Mecca) بسبب تناقضه مع الاسم الحقيقي لمكة المذكور في القرآن الكريم، على الرغم من أن الترجمة اللاتينية كتبتها باسم (Makkah).

وتناول الإعلام المحلي والعربي قبل أكثر من عقدين من الزمن موضوع اسم (Mecca) الذي لا تزال بعض الدول الأجنبية إلى الآن تصف به (مكة المكرمة) وأماكن أخرى لديهم، لا تليق باسم مكة المكرمة أطهر بقاع الأرض. وعمل المسلمون في حينها على تصحيح ذلك الاسم الذي يختلف نطقه عن (مكة المكرمة) باللغة العربية بفتح الميم؛ إذ ينطق (مِكا) بينما الصحيح يُكتب كما في أصل الترجمة اللاتينية (Makkah).

وقد أثير نقاش موضوع ترجمة (مكة المكرمة) باللغة الإنجليزية في مطلع الثمانينيات الميلادية بين المسلمين؛ ليصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حينما كان وليًّا للعهد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، قرارًا عام 1401هـ ينص على اعتماد ترجمة (مكة المكرمة) إلى (Makkah) في جميع مراسلات القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة، وإبلاغ الشركات والمؤسسات التي تتعامل معها باعتماد ذلك الاسم.

واهتمت رابطة العالم الإسلامي التي يوجد لها العديد من المكاتب والدعاة في مختلف دول العالم بذلك الموضوع، وأبلغت العديد من الدول بأهمية اعتماد الترجمة الصحيحة (Makkah)؛ احترامًا لقدسية مكة المكرمة قبلة جميع المسلمين في العالم.

وصدر عن المؤتمر الدولي للجغرافيين الذي عقد في مقر الجمعية الجغرافية الملكية في لندن عام 1936م، قرار أن تكتب أسماء المدن، والطبيعة الجغرافية، والظواهر المناخية في العالم كما ينطقها أهلها؛ فيما سجل اسم (Makkah) في دائرة المعارف البريطانية، وأطلس أكسفورد.

وتُعَد مكة المكرمة، القلبَ النابض والقبلة الإسلامية لأكثر من مليار وثلاثة أرباع المليار مسلم في العالم، وجاء اسم (مكة) حسبما ذكرت بعض كتب اللغة من كلمة (جذب الفصيل أي الرضيع ثدي أمه إذا امتص حليبها) بمعنى أن مكة امتصت قلوب المسلمين، وثنى على ذلك قول المؤرخ أحمد السباعي في كتابه "تاريخ مكة المكرمة" المحفوظ لدى دارة الملك عبدالعزيز: أن علماء الإسلام أشاروا إلى أن تسمية "مكة" جاء بسبب قلة مائها، ومنهم من قال لأنها تمك الذنوب أي تذهب بها، أو لأن الناس فيها يبك بعضهم بعضًا أي يدفع.

ومن الإنصاف العلمي والأخلاقي أن تُنطق مكة المكرمة بما ورد في القرآن الكريم، وبما ينطق بها أهلها، وأن إطلاق اسم آخر عليها خلاف ما اتفق عليه المسلمون يُعد خطأ علميًّا فادحًا ينبغي تعديله.

وكان للمسلمين الأوائل السبقُ في الإنصاف العلمي والأدبي فمنذ قرون دخلوا العديد من بلدان العالم ولم يغيروا في أسماء مدنها، أو ظواهرها الطبيعية، ولا حتى في نطقها؛ بل أبقوها كما هي.

وكانت وزارة الإعلام قد وجهت الصحف والمجلات المحلية كافة، بضرورة كتابة اسم "مكة" مقرونًا بـ"المكرمة"، و"المدينة" مقرونًا بـ"المنورة" تعظيمًا لمكانتيهما الجليلة في الإسلام، وفي إطار الرعاية والاهتمام التي يوليها ولاة الأمر لهاتين المدينتين المقدستين، منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتقع مكة المكرمة شرقي البحر الأحمر، في إقليم الحجاز، ومركزها في وادي إبراهيم عليه السلام الذي تحيط به الجبال الشاهقة، وترتفع عن سطح البحر 300 متر تقريبًا، وسميت في القرآن الكريم باسم: أم القرى، مكة، بكة، البلد الأمين، البلد، البلدة، الكعبة، الحرم الآمن، الوادي، والمسجد الحرام.