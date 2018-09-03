العصيمي يشدد على صيانة المساجد والجوامع بنجران

أكد حرص ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية لبيوت الله

عقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، اجتماعاً بجميع مشرفي ومراقبي الجوامع والمساجد بنجران.

واستهل الشيخ عبدالرحمن العصيمي اللقاء بكلمة توجيهية حثهم فيها على أداء الأمانة، ومراقبة الله قبل الناس، مؤكداً على حرص وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على متابعة الجوامع والمساجد، وكشف المشاكل التي تعاني منها، وضرورة الرفع عنها حتى تتم معالجتها بالشكل الذي يليق بمكانة المسجد والجوامع، وتم إدارة ورشة عمل ومناقشة العديد من الموضوعات والأمور المتعلقة بصيانة الجوامع والمساجد، وتنفيذ الزيارات الدورية لها، ومتابعتها، وتقديم أفضل الخدمات لبيوت الله، خصوصاً أن حكومتنا الرشيدة تنفق على ميزانيات صيانة بيوت الله مليارات الريالات، ولا تبخل على بيوت الله ولا مرتاديها، وأوضح فضيلته وجوب تعزيز دور التواصل بين منسوبي المساجد والمراقبين والإدارة.

وأكد على ضرورة إعداد التقارير الدورية عن حالة الجوامع والمساجد ومرافقها، وإشعار الإدارة أولاً بأول عند وجود أي ملاحظات أو سلبيات إن وجدت, مضيفاً بأنه سيتم محاسبة كل من لا يلتزم بعمله المكلف به "وستكون هناك جولات على الجوامع والمساجد لمتابعة العمل بها، ومطابقة التقارير التي تصل من الميدان على أرض الواقع.

ودعا في -ختام الاجتماع - الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لإكمال مسيرة البناء والتطور للوطن، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود.