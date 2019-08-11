شاهد .. غروب منى: شفق أحمر وسكينة وحج بطمأنينة

وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي سخَّرتها الحكومة

تصوير: نايف العيسى

أمضى حجاج بيت الله الحرام يومهم الأول في مشعر منى عقب رميهم جمرة العقبة الكبرى صباح اليوم مهللين ومكبرين وفرحين بما منَّ الله عليهم بأداء فريضة الحج.

وشهد مغرب أول أيام العيد من مشعر منى هدوءًا وسكينة، كما تزينت السماء بالشفق الأحمر، وقام الحجاج بأداء صلواتهم، والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حجهم، ويغفر ذنبهم.