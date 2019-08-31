القيادة تهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بذكرى استقلال بلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق باطراد التقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وأعرب الملك المفدَّى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس أوزبكستان.



وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.