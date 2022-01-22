استغلالاً لفترة التوقف الدولية .. أخضر 20 يقيم معسكرًا في الإمارات

يقيم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم معسكرًا إعداديًا في دولة الإمارات، خلال الفترة من 24 يناير وحتى 2 فبراير المقبل، استغلالاً لفترة التوقف الدولية.



ومن المقرر أن يخوض الأخضر خلال فترة المعسكر مباراتين وديتين مع مضيّفه منتخب الإمارات، يسعى من خلالها المدير الفني للمنتخب صالح المحمدي للوقوف على مستويات اللاعبين، استعدادًا للاستحقاقات القادمة المتمثلة في دورة كأس الخليج للشباب، والتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 في أوزبكستان.



واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي صالح المحمدي (27) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، بلال الدواء، محمد العتيبي، عبد العزيز الفرج، عبدالمجيد العنزي، سويلم المنهالي، محمد سليمان، حسن ربيع، محمد الدوسري، سليمان هزازي، وليد عياش، عبدالملك العييري، عباس الحسن، فيصل صبياني، براء صفطة، عثمان العثمان، عبدالله الزيد، عبدالملك الجابر، عبدالعزيز العليوة، خالد مجرشي، علي المسعود، محمد المري، يزيد الغامدي، مصعب الجوير، عبدالله رديف، عبدالعزيز العثمان، ومشاري النمر.