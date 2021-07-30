شاهد على عناية المملكة.. "آل الشيخ" يتفقّد مركز الملك فهد الثقافي بالبوسنة

اطمأنّ على خدماته وبرامجه ورفع شكره للقيادة لدعمها في نشر الوسطية والتسامح

تفقّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو خلال زيارته الحالية للبوسنة والهرسك، حيث رافق الوزير بالجولة سفير خادم الحرمين الشريفين أسامة بن داخل الأحمدي والوفد المرافق له.

واستمع الوزير من مدير المركز الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ لشرح موجز عن البرامج والخدمات التي يقدمها المركز لعموم الشعب البوسني من خدمات تعليمية وثقافية وتوعوية، كما شاهد والوفد المرافق له لفيلم وثائقي عن المركز وتاريخه والمشاريع التي نفذها على مدى عقدين لخدمة عموم الشعب البوسني.

إثر ذلك، تجول الوزير بالفصول التعليمية، والتقى المدرسين والمدرسات، واستمع لمداخلاتهم وتفقّد احتياجاتهم، كما تجوّل بقاعة الملك سلمان للمؤتمرات التي تستوعب 300 شخص، والمكتبة المركزية التي تحتوي أكثر من 10.000 عنوان ومزودة بقاعات للاطلاع.

كما تجول "آل الشيخ" بوحدة الحاسب الآلي والمعمل الخاص بتعليم اللغة العربية، واطمأن على المرافق التابعة للمركز كالصالة الرياضية والمكاتب الإدارية.

وفي ذات السياق، أدلى "آل الشيخ" عقب الجولة بتصريح صحفي قال فيه: إن هذا المركز شاهد على عناية المملكة بإخوانهم المسلمين في البوسنة والهرسك، كما يجسد حرص القيادة الرشيدة لكل ما يحقق نشر مفاهيم وقيم وسماحة الإسلام ونشر ثقافته العظيمة، مشيراً إلى أن خدمات المركز ولله الحمد عامة لعموم الشعب البوسني الذي تعتزُّ المملكة قيادة وشعباً بتقديم كل الدعم له.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما لهذا الصرح الثقافي الكبير الذي أضحى معلماً بارزاً لتصدير ثقافة التسامح والتعايش ونبذ العنصرية والتطرف بما يقدم من خدمات متميزة بفضل الدعم السعودي له لتحقيق رسالته في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

وفي ختام الجولة، قدّم رئيس مركز الملك فهد الثقافي بالبوسنة والهرسك الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ للوزير هدية تذكارية بهذه المناسبة، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.