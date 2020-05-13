لبنان.. 11 إصابة بكورونا والحظر الشامل يبدأ الليلة

الصحة: ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في لبنان إلى 878

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 11 إصابة في اليوم السابق، في وقت أعلنت فيه الحكومة حظرًا شاملًا لمدة 4 أيام يبدأ من هذه الليلة.

وأفادت الوزارة في رسم بياني، بأنه تم تسجيل 5 إصابات جديدة بين المقيمين؛ 4 منها لمخالطين بمصابين، خلال الـ24 ساعة الماضية، و3 إصابات بين الوافدين تم تسجيلها بعد مرور أيام من وصولها إلى لبنان، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في لبنان إلى 878.

ووفق روسيا اليوم: أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته أمس الثلاثاء، قرارًا يقضي بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام، اعتبارًا من مساء اليوم الأربعاء 13 مايو، ولغاية صباح الاثنين المقبل في 18 مايو.

كذلك قرّرت لجنة مكافحة فيروس كورونا في لبنان، اتخاذ إجراءات مشدّدة على تطبيق الحجر المنزلي بعدما أدى التراخي في تنفيذ التعبئة العامة إلى رفع الأعداد اليومية للمصابين.