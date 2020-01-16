بينهم 3 من الجيش التركي.. سيارة مفخخة تحصد أرواح 10 مسلحين

استهدفت فصيل "أحرار الشام" المتمركز شمال سوريا

قُتل 10 مسلحين بينهم ثلاثة من الجيش التركي اليوم (الخميس) في انفجار عنيف ضرب بلدة سلوك الواقعة بريف الرقة الشمالي والخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة استهدفت مقراً لفصيل أحرار الشرقية الموالي لتركيا في البلدة.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل سبعة مسلحين من أحرار الشام.

وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.