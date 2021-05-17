فرنسا ومصر تتفقان على مواصلة الجهود لإعلان هدنة سريعة بين إسرائيل والفلسطينيين

"ماكرون" و"السيسي" شدَّدا على ضرورة تجنُّب انتشار الصراع

اتفقت فرنسا ومصر اليوم الاثنين على مواصلة الجهود من أجل إعلان هدنة سريعة للقتال الدائر في قطاع غزة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان نقلته "رويترز" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي شدَّدا على ضرورة تجنب انتشار الصراع.