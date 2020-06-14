الآسيوي: ثلاثي دفاع الهلال في التشكيلة المثالية لنسخة دوري الأبطال 2017

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ثلاثي دفاع الهلال أسامة هوساوي ومحمد البريك وياسر الشهراني ضمن التشكيلة المثالية في بطولة دوري أبطال آسيا لنسخة عام 2017 لخط الدفاع.

وقال موقع الاتحاد الآسيوي هناك 14 لاعباً يتنافسون على الأماكن الأربعة في الخط الخلفي، ويمكن للقراء المشاركة في التصويت للاعب الأبرز برأيهم في هذا المركز، حيث يستمر التصويت حتى يوم الأحد 21 يونيو.

وتابع سوف يتم الإعلان في مطلع شهر يوليو الجاري عن التشكيلة المثالية التي اختارها الجمهور، والتشكيلة المثالية بحسب الإحصائيات.

الظهير الأيمن

يمتاز محمد البريك (الهلال) بالطاقة الكبيرة في منطقة الجناح الأيمن، وهو يقوم بدور مهم في الجانب الهجومي إلى جانب المهام الدفاعية، حيث صنع أربعة أهداف للفريق في نسخة عام 2017 من بينها هدف في مباراة الدور قبل النهائي أمام بيرسيبوليس الإيراني، كما صنع 16 فرصة لزملائه، وتفوق بالتالي على بقية المدافعين في هذا الجانب.

وقد صنع اللاعب 16 فرصة لزملائه (المركز الأول بين المدافعين) جاءت منها 4 أهداف (المركز الأول بين المدافعين)، نسبة النجاح في التدخلات كانت 91%.

وينافس البريك في هذا المركز كلاً من الإيرانيان صادق محرمي (بيرسيبوليس)، وخوسرو حيدري (الاستقلال)، والياباني اتارو ايندو (أوراوا ريد دايموندز).

قلب الدفاع

حمل أسامة هوساوي شارة قائد الفريق مع الهلال في النهائي للمرة الثانية في غضون أربع سنوات، حيث قاد دفاع الفريق بصلابة، وهذا ظهر من خلال انخفاض معدل الأهداف في مرمى الفريق على امتداد البطولة، وهو أعلن اعتزاله دون أن يحقق حلم رفع لقب البطولة.

ويمتاز هوساوي بنسبة دقة التمرير وصلت إلى 88% (المركز الثاني بين المدافعين)، حيث تمكن من قطع 10 تسديدات (المركز الثالث بين المدافعين)، وفاز في 9 تدخلات.

خمسة لاعبين ينافسون كابتن الهلال على الفوز بمقعد في التشكيلة المثالية وهم الياباني تومواكي ماكينو (أوراوا ريد دايموندز)، ومواطنه ريوتا موريواكي (أوراوا ريد دايموندز)، والإماراتي إسماعيل أحمد (العين)، والصيني فينغ زياوتينغ (غوانغزهو ايفرغراند)، ومواطنه شي كي (شنغهاي اس أي بي جي).

الظهير الأيسر

كان ياسر الشهراني (الهلال) من أبرز المدافعين في صفوف الهلال سواء في الجانبين الهجومي أو الدفاعي، وكانت أبرز مساهماته عبر تسجيل هدف في مرمى بيرسيبوليس عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدور قبل النهائي.



حيث فاز في 22 تدخل (المركز الثاني بين المدافعين)، 5 تسديدات على المرمى (المركز الأول بين المدافعين)، وجاءت نسبة دقة التمرير 78%.

وينافس الشهراني كلاً من التايلندي ثيراثون بونماثان –(موانغ ثونغ يونايتد)، والإيراني بيمان شيرزادي (استقلال خوزستان).