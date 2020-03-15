القبض على أحداث حطموا زجاج مركبات على طريق الحائر بالرياض

صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يستقلون مركبة دون لوحات يقومون برمي الحجارة على سالكي طريق الحائر، جنوب العاصمة الرياض، مما أدى إلى تكسير زجاج بعض المركبات المارة على الطريق.

فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل الله- من تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم ستة مواطنين، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

عبدالله البرقاوي الطائف وكالة الأنباء السعودية (واس) الرياض الجهات الأمنية بالرياض

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15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 04:19 PM

القبض على أحداث حطموا زجاج مركبات على طريق الحائر بالرياض

مجموعة من المحررين

الرياض

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صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يستقلون مركبة دون لوحات يقومون برمي الحجارة على سالكي طريق الحائر، جنوب العاصمة الرياض، مما أدى إلى تكسير زجاج بعض المركبات المارة على الطريق.

فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل الله- من تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم ستة مواطنين، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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