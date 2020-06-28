إصابات كورونا في الهند تواصل الارتفاع.. 528859 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند، إلى 528 ألفاً و859 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الهندية، في بيان لها، اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 16 ألفاً و95 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 309 آلاف و719 حالة.الهند فيروس كورونا الجديد
الصحة: حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 16 ألفاً و95 حالة
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند، إلى 528 ألفاً و859 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الهندية، في بيان لها، اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 16 ألفاً و95 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 309 آلاف و719 حالة.