بالمحافظة والمراكز التابعة.. بلدية رنية تطلق حملة مكثفة لتحسين المشهد الحضاري

شَمِلت معالجة الحفر وصيانة الأرصفة وإزالة اللوحات الدعائية العشوائية المخالفة

‏أطلقت بلدية محافظة رنية ‏حملتها الميدانية المكثفة على مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها؛ وذلك بهدف معالجة ظاهرة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وشملت "الحملة": معالجة الحفر، وصيانة الأرصفة، والكتابة على الجدران، وإزالة اللوحات الدعائية العشوائية المخالفة، ومخلفات البناء والمركبات المتهالكة، وتحسين واجهات المحلات التجارية.‏

وتأتي ‏الحملة بتوجيه من أمين أمانة الطائف الدكتور المهندس "أحمد بن عزيز القثامي"، وبمتابعة من وكيل الأمين للبلديات المرتبطة المهندس "حسين آل فايع".

‏وأهابت "بلدية رنية" بجميع المواطنين والمقيمين، التعاون معها في تحسين المشهد الحضري لتكون المحافظة أجمل.