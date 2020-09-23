أعلى زيادة يومية.. "كورونا" يصيب 4.465 إندونيسيًّا جديدًا

عدد المرضى بالفيروس بلغ 257.388

ذكرت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم (الأربعاء)، أن البلاد سجلت 4.465 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية في البلاد؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 257.388.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 140 وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 9.977، وهي أعلى حصيلة في منطقة جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".