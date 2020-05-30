بلدية القريات تُلزم المطاعم بتسليم طلبات العملاء بمركباتهم

منعاً للتجمعات والازدحام للحد من انتشار فيروس "كورونا"

ألزمت بلدية محافظة القريات جميع المطاعم بالمحافظة، خاصة مقدمي وجبات الإفطار، بآلية جديدة تزامناً مع رفع منع التجول الجزئي، تتمثل في توصيل طلبات العملاء لمركباتهم منعاً للتجمعات والازدحامات عند المنشآت، وفق توجيهات ومتابعة امين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

وقال رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري: البلدية ألزمت جميع المطاعم بتسليم العملاء الطلبات بالمركبات وفق أرقام تسلسلية ويتم تخصيص موظف من قبل المنشأة لتسليم الطلبات مع ضرورة مراعاة الاشتراطات الوقائية من لبس الكمامات والقفازات والتقيد التام بالاشتراطات البلدية، إضافة إلى تحديد المسافات الاحترازية أثناء الدخول وداخل المنشأة ، حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافك: تم توجيه مراقبي البلدية بتطبيق جميع الأنظمة المستجدة للحد من انتشار فيروس كورونا والحرص على إلزام المنشآت التجارية بالتعقيم المستمر وتطبيق أنظمة التباعد بالشكل المطلوب.

وأكد "الشمري" أن البلدية لن تتهاون في تطبيق جميع الإجراءات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين بما يضمن الأمن الغذائي للمواطن والمقيم.