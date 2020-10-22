"خطاب الحب والنكاح وسؤال الهيمنة".. قراءة لنماذج من الأدب القديم في "أدبي الأحساء"

مساء الأحد المقبل ضمن برامجه الافتراضية عبر تطبيق زووم التي لاقت نجاحًا ومتابعة

ينظم نادي الأحساء الأدبي ضمن برامجه الثقافية الافتراضية مساء الأحد المقبل عند الساعة الثامنة مساءً، محاضرة عن "خطاب الحب والنكاح وسؤال الهيمنة: قراءة في نماذج من الأدب القديم، للدكتور صغير العنزي، أستاذ الأدب والنقد المساعد في جامعة الحدود الشمالية، ويديرها الدكتور إبراهيم المرحبي، أستاذ الأدب والنقد الحديث في جامعة الباحة.

وتأتي هذه المحاضرة عبر تطبيق (Zoom)، ضمن سلسلة برامج النادي الافتراضية التي لاقت نجاحًا ومتابعة كبيرة من المهتمين بالشأن الثقافي، وسيتاح رابط المحاضرة على حسابات النادي في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك على تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية، ويتشرف النادي بمتابعة المثقفين والمهتمين بهذا الجانب الثقافي.