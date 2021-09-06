"السودة".. مذكرة تعاون لإحياء البناء البيئي ودراسة خصائص الأحجار

بين "المساحة الجيولوجية" وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة

قامت هيئة المساحة الجيولوجية، بتوقيع مذكرة تعاون مع شركة السودة للتطوير؛ إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة.

وتستهدف هذه الخطوة إحياء البناء البيئي، وكذلك دراسة خصائص الأحجار لإعادة استخدامها في ترميم المباني ومشاريع التطوير التي تقع ضمن نطاق مشروع تطوير السودة وأجزاءٍ من رجال ألمع.