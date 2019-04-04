عمّال نظافة على متن صندوق "وانيت".. وأمانة مكة تتبرأ منها: لا تتبعنا

لقطة رصدها مواطن وأهداها لـ"سبق" معبراً عن امتعاضه من غياب الرقابة

وثّق مواطن بعدسة جواله، اليوم، سيارة تابعة لأمانة العاصمة المقدسة تُقل ثلاثة من عمال النظافة، عبر صندوقها الخلفي، وتحت أشعة الشمس، دون الاكتراث لما قد يتعرضون له من أمراض بسبب حرارة الجو، فضلاً عن المخالفة المرورية المرتكبة؛ والمتمثلة في نقل الركاب في حوض السيارات، فيما أكدت الأمانة أن السيارة تتبع لشركة مقاولة وتم تطبيق الغرامة المستحقة عليها.

وأظهرت الصورة التي خصّ بها المواطن "سبق"؛ سيارة من نوع "وانيت" تابعة لأمانة العاصمة المقدسة تسير على الطريق الرابط بين مخططات الشرائع ومشعر منى، وعبر "صندوقها الخلفي" ثلاثة من عمال النظافة التابعين للأمانة؛ معرضين أرواحهم للخطر، والتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

وأعرب المواطن عن امتعاضه الشديد لغياب الرقابة في مثل هذه الحالات، رغم حظر العمل تحت أشعة الشمس من الأصل، مطالباً المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراعاة حال تلك العمالة والتحقيق مع المسؤول عن تكليفهم بالتنقل بهذه الصورة والمجازفة بهم عبر "حوض الوانيت" مع وجود وسائل نقل بدايلة مخصصة لتنقلهم من مكان إلى آخر.

رد الأمانة

ومن جهته علّق المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي على الواقعة بقوله: بعد تلقينا استفساركم حول السيارة التي تقل عمال النظافة في صندوقها الخلفي، اتضح أن السيارة تتبع لإحدى الشركات المقاولة، ولا تتبع للأمانة.

وأضاف: تم تطبيق الغرامات المستحقة عليها، مؤكداً أن أمانة العاصمة المقدسة لا تقر هذا العمل أبداً، وحريصة كل الحرص على سلامة العمال، والسيارة مخصصة لأغراض أخرى وليست لنقل العمال.