المملكة تواصل تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين من الأمطار بعدن

ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة الذي يوزع التمور على الأسر المحتاجة بكابول الأفغانية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين والمتضررين من السيول والأمطار بعدن، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.



يأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق ووقوفه معهم في مختلف الأزمات والمحن.



وفي هذا الاطار فقد جرى أمس توزيع 110 سلال غذائية، تزن 8 أطنان و140كيلو غرامًا، استفاد منها 660 فردًا، بمنطقة رأس عباس في مديرية البريقة بمحافظة عدن.



وقال منسق الإغاثة العاجلة بمكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن عبدالله الطيار إن توزيع المواد الغذائية يأتي ضمن إسهامات المركز في إغاثة الشعب اليمني لاسيما المتضررين من الأمطار والسيول في تجمعات النازحين.



كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين في أفغانستان بتوزيع التمور في ولاية كابل، وذلك في إطار مشروع توزيع 150 طنًا من التمور مقدمة من حكومة المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية.



ووزع فريق المركز أمس، 1,890 كرتونًا من التمور استفاد منها 11,340 فردًا، بواقع 1,890 أسرة متضررة وفقيرة.