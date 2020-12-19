الولايات المتحدة تسجل 403,359 إصابة مؤكدة و2,756 وفاة بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات تجاوز 17 مليونًا والوفيات 312,636 حالة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 403,359 إصابة مؤكدة و2,756 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 17,391,270 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 312,636 حالة وفاة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

6

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442 10:19 PM

إجمالي الإصابات تجاوز 17 مليونًا والوفيات 312,636 حالة

الولايات المتحدة تسجل 403,359 إصابة مؤكدة و2,756 وفاة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

7 1,752

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 403,359 إصابة مؤكدة و2,756 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 17,391,270 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 312,636 حالة وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020