"الصحة" تنفي المتداول عن تسجيل حالات جديدة.. وتؤكد: المسجَّل 5 حالات فقط

توعَّدت مصادر الشائعات بالملاحقة القانونية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن ما تم تداوله من شائعات ومقاطع فيديو ورسائل عن حالات إصابة بفيروس ‫كورونا الجديد غير صحيح.

وقال: فحص حالات الاشتباه مستمر، ونعلن النتائج بشكل رسمي، ولم تُسجَّل حالات إضافية على الحالات الخمس المعلَنَة سابقًا، وسيتم تتبُّع مصادر إثارة هذه الشائعات للتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 11:44 PM

توعَّدت مصادر الشائعات بالملاحقة القانونية

"الصحة" تنفي المتداول عن تسجيل حالات جديدة.. وتؤكد: المسجَّل 5 حالات فقط

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن ما تم تداوله من شائعات ومقاطع فيديو ورسائل عن حالات إصابة بفيروس ‫كورونا الجديد غير صحيح.

وقال: فحص حالات الاشتباه مستمر، ونعلن النتائج بشكل رسمي، ولم تُسجَّل حالات إضافية على الحالات الخمس المعلَنَة سابقًا، وسيتم تتبُّع مصادر إثارة هذه الشائعات للتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين.

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فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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