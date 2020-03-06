"الصحة" تنفي المتداول عن تسجيل حالات جديدة.. وتؤكد: المسجَّل 5 حالات فقط

توعَّدت مصادر الشائعات بالملاحقة القانونية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن ما تم تداوله من شائعات ومقاطع فيديو ورسائل عن حالات إصابة بفيروس ‫كورونا الجديد غير صحيح.

وقال: فحص حالات الاشتباه مستمر، ونعلن النتائج بشكل رسمي، ولم تُسجَّل حالات إضافية على الحالات الخمس المعلَنَة سابقًا، وسيتم تتبُّع مصادر إثارة هذه الشائعات للتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين.