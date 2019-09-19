القيادة تهنئ رئيسة نيبال بذكرى يوم الدستور لبلادها

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بهانداري، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بهانداري.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.