"آل مشوط" عميدًا للكلية التقنية في بيشة

صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، بتكليف خالد بن ربيعان آل مشوط، عميدًا للكلية التقنية بمحافظة بيشة.

‏وعبّر "آل مشوط" عن شكره وتقديره للمحافظ على هذه الثقة؛ مؤكدًا الاستمرار في مسيرة التطوير للعملية التدريبية بالكلية ضمن الاستراتيجية التي تتبناها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتخريج كوادر تقنية ذات مستوى عالٍ من التدريب.

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04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440 11:24 AM

"آل مشوط" عميدًا للكلية التقنية في بيشة

صحيفة سبق الإلكترونية

بيشة

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صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، بتكليف خالد بن ربيعان آل مشوط، عميدًا للكلية التقنية بمحافظة بيشة.

‏وعبّر "آل مشوط" عن شكره وتقديره للمحافظ على هذه الثقة؛ مؤكدًا الاستمرار في مسيرة التطوير للعملية التدريبية بالكلية ضمن الاستراتيجية التي تتبناها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتخريج كوادر تقنية ذات مستوى عالٍ من التدريب.

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