"ترامب" يسب زعيم الجمهوريين في الكونغرس بخطاب ألقاه في فلوريدا

قال إنه "محبط" من "بنس" خلال توليه منصب نائب الرئيس في إدارته

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأحد، زعيم الجمهوريين في الكونغرس ميتش ماكونيل، في خطاب ألقاه بمؤتمر لمانحي الحزب الجمهوري في فلوريدا.

وتفصيلاً، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أحد الحاضرين في المؤتمر، أن ترامب توجه بالسب لماكونيل خلال الخطاب الذي ألقاه مساء السبت، واصفًا إياه بـ"الغبي".

وقال ترامب أيضًا في خطابه إنه "محبط" من مايك بنس، الذي تولى منصب نائب الرئيس في إدارته.

وكان ترامب قد دعا بنس إلى منع تصديق الكونغرس على تولي جو بايدن الرئاسة، إلا أن بنس رفض هذا الأمر قائلاً إن "هذه الخطوة ليس لها أساس دستوري".

