"الخريجي" و"طه" يبحثان تعزيز العمل بين المملكة و"التعاون الإسلامي"

استعرضا أوجه التعاون.. وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

وشهد الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها لدعم العمل الإسلامي المشترك، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.