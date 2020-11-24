المندق.. المحافظ يبحث مع "المجماج" المشروعات الصحية الجاري تنفيذها

استقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، فهد بن عبدالله المجماج، اليوم، في مقر المديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة، محافظ المندق، رئيس اللجنة العليا لبرنامج مدينة المندق الصحية، محمد بن معيض الفائز، يرافقه مدير مستشفى المندق، محمد مسفر الزهراني، ومنسق برنامج مدينة المندق الصحية، ناصر الزروق، ومدير مكتب المحافظ، بندر بن ضيف الله الزهراني، ومدير العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، عبدالله بن راشد الزهراني.



وبحث "الفائز" مع "المجماج" العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الصحية بمحافظة المندق، ومناقشة أبرز المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بالمحافظة



وأكد "الفائز" خلال اللقاء على أهمية ما تمثله الخدمات الصحية للمواطن في ظل ما يلقاه القطاع الصحي بالمنطقة من اهتمام ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ومتابعة أمير المنطقة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 030.



وأعرب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عن شكره لمحافظ المندق على زيارته للمديرية، واهتمامه لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات الصحية بمحافظة المندق إلى أعلى المستويات.







