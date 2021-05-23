"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من 86610 إجراءات في 5 أيام

كشفت النيابة العامة عن تنفيذ أكثر من (86610 إجراءات في (5) خمسة أيام في الفترة من 1442/10/6هـ إلى 1442/10/10هـ .

وفي التفاصيل، فقد استقبل أعضاء النيابة العامة (86.612) إجراء، وبلغ عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة (3.574) قضية أنجزت منها (2.060) إجراء، فيما بلغ عدد الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف (1.001).

وبلغ عدد من استفاد من الخدمات المقدمة (423) مستفيدًا من الخدمات المقدمة للمستفيدين والمراجعين عن بُعد، وتم استقبال (1.325) طلب زيارة لمقار النيابة العامة، فيما نفذت النيابة (52.086) إجراء خلال فترة مناوبة عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442، واستقبلت (25) شكوى من خدمة "سجين"، فيما بلغ عدد الشكاوى للموقوفين والمسجونين المعالجة عبر خدمة أبشر (18).