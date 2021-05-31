عبر المهرة "نوف عذبة"..  مربط عذبة يُتوج بذهبية بطولة بيترا سانتا الدولية بإيطاليا

في بطولة جمال الخيل العربية

‬يواصل مربط عذبة للأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز إنجازاته، حيث حقق بطولة المهرات والميدالية الذهبية بإجماع الحكام عبر المهرة "نوف عذبة" إنتاج مربط عذبة والعائدة له في بطولة بيترا سانتا الدولية تصنيف (B).
واختتمت البطولة أمس في مدينة لوكا، الإيطالية واستمرت على مدى يومين بمشاركة نخبة من الجياد العربية.

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31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442 07:57 PM

في بطولة جمال الخيل العربية

عبر المهرة "نوف عذبة"..  مربط عذبة يُتوج بذهبية بطولة بيترا سانتا الدولية بإيطاليا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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‬يواصل مربط عذبة للأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز إنجازاته، حيث حقق بطولة المهرات والميدالية الذهبية بإجماع الحكام عبر المهرة "نوف عذبة" إنتاج مربط عذبة والعائدة له في بطولة بيترا سانتا الدولية تصنيف (B).
واختتمت البطولة أمس في مدينة لوكا، الإيطالية واستمرت على مدى يومين بمشاركة نخبة من الجياد العربية.

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