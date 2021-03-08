مكة.. ضبط 934 مخالفة وإنذار 580 منشأة أخلّت بالتوطين والاحترازات

عبر 4478 جولة رقابية تفتيشية نفذتها الأمانة.. والبلاغات بـ"تطبيق ورقم"

نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، 4478 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 934 مخالفة وإنذار 580.

وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظة جدة بواقع 1815 جولة ضبطت خلالها 505 مخالفات وإنذار 307 منشآت، والطائف 885 جولة ضبطت خلالها 169 مخالفة وإنذار 59 منشأة، والعاصمة المقدسة 1229 جولة ضبطت خلالها 202 مخالفة وإنذار 163 منشأة، والقنفذة 549 جولة ضبطت خلالها 58 مخالفة وإنذار 51 منشأة.

وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معًا للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911).