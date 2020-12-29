أمير جازان يدشن حزمة من المشروعات الصحية بتكلفة تتعدى 154 مليون ريال

تقفز بسقف الخدمات الطبية لمستوى متطور يلبي احتياجات المواطنين بالمنطقة

يدشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم الثلاثاء حزمة من المشروعات التطويرية الصحية بجازان، بتكلفة إجمالية بلغت “154.796.234" مليون ريال، وذلك بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وتفصيلاً، تشمل المشروعات افتتاح المرحلة الأولى لمشروع مستشفى جازان التخصصي (الطوارئ، والعيادات، والأشعة، والمختبر، والصيدلية)، إضافة إلى تدشين مرحلة تجهيز المختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم، وكذلك افتتاح المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان، والانتهاء من المرحلة الإنشائية لمشروع تطوير وتوسعة مركز طب الأسنان التخصصي، وتدشين مشروع تطوير ثلاثة مراكز صحية على الهوية الوزارية، هي (مركز صحي مخطط 5، ومركز صحي الكربوس، ومركز صحي المرابي)، وافتتاح المبنى الجديد للمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.

وتشمل المشروعات تحسين بيئة العمل والمستفيدين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، وافتتاح مشروع النادي الصحي، وتدشين خدمة الرعاية عن بُعد والطب والاتصال وخدمة طارئ لمتابعة الأحداث الطارئة بجميع المنشآت الصحية.

يُشار إلى أن حزمة المشروعات الصحية التطويرية التي يدشنها أمير منطقة جازان ووزير الصحة تعد من ضمن الخدمات والمشروعات التي ستقفز بسقف الخدمات الطبية إلى مستوى متطور، تلبي احتياجات المنطقة، وتحقق طموح المستفيدين؛ لتواكب رؤية السعودية 2030م في جعل القطاع الصحي بالسعودية في مصاف الدول العالمية طبيًّا.