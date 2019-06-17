"الفالح" : من المهم جدًّا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة

وزير الطاقة: نمو الطلب على النفط متماسك رغم النزاعات التجارية

أكد وزير الطاقة خالد الفالح أن من المهم جدًّا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة.

وأضاف: نمو الطلب على النفط متماسك رغم النزاعات التجارية.

وتابع أن اجتماع أوبك سيُعقد على الأرجح خلال أسبوع، بعد قمة مجموعة العشرين.

وأردف : أن أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط .

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17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 01:19 PM

وزير الطاقة: نمو الطلب على النفط متماسك رغم النزاعات التجارية

"الفالح" : من المهم جدًّا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد وزير الطاقة خالد الفالح أن من المهم جدًّا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة.

وأضاف: نمو الطلب على النفط متماسك رغم النزاعات التجارية.

وتابع أن اجتماع أوبك سيُعقد على الأرجح خلال أسبوع، بعد قمة مجموعة العشرين.

وأردف : أن أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط .

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