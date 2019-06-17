"الفالح" : من المهم جدًّا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة

وزير الطاقة: نمو الطلب على النفط متماسك رغم النزاعات التجارية

أكد وزير الطاقة خالد الفالح أن من المهم جدًّا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة.



وأضاف: نمو الطلب على النفط متماسك رغم النزاعات التجارية.



وتابع أن اجتماع أوبك سيُعقد على الأرجح خلال أسبوع، بعد قمة مجموعة العشرين.



وأردف : أن أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط .