حصاد رحلة عُمان.. 13 اتفاقية مليارية و5 مذكرات تفاهم وطريق بري ووسام

حظيت بزخم كبير على المستويات كافة

حظيت محطة ولي العهد الأولى في سلطنة عُمان ضمن جولته الخليجية بزخم كبير على المستويات كافة، كما تعددت مكاسبها الاقتصادية والتجارية للبلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن.

وشملت الزيارة الناجحة إلى مسقط، التي اختتمها الأمير محمد بن سلمان قبل ساعات قليلة، توقيع عدد من الاتفاقيات المليارية، ومذكرات التفاهم، إضافة إلى افتتاح الطريق البري الجديد الرابط بين البلدين، كما منح سلطان عُمان ولي العهد وسام عُمان المدني، أحد أرفع الأوسمة العمانية.

اتفاقيات مليارية

خلال الزيارة الناجحة وقَّع البلدان 13 اتفاقية، تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار؛ للعمل المشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وشملت الاتفاقيات قطاعات النفط والطاقة، والصناعات البتروكيماوية، والخدمات اللوجستية البحرية والبرية، والتعدين، والمشروعات العقارية، والصناعات الغذائية (استزراع الجمبري).

وجاء من أبرز تلك الاتفاقيات اتفاقية بين شركة أرامكو للتجارة وشركة نفط عُمان، واتفاقية بين شركة (سابك) السعودية وشركة نفط عُمان، وكذلك اتفاقية تعاون بين شركة الخريف للبترول وشركة تطوير الأعمال الدولية العُمانية (IDB)، واتفاقية بين شركة النقل البحري السعودية والمجموعة العُمانية العالمية للوجستيات (أسياد)، إضافة إلى اتفاقية بين شركة (أكوا باور) السعودية مع شركة نفط عُمان، وشركة (Air Products)، وأخرى بين شركتَي (معادن) السعودية و(تنمية معادن عُمان)، فضلاً عن اتفاقية بين مجموعة (تداول) السعودية وبورصة مسقط، واتفاقية بين شركتَي (دار الأركان) السعودية و(عمران) العمانية.

ومن المنتظر أن تدعم هذه الاتفاقيات تحوُّل الموانئ العُمانية إلى منفذ للصادرات السعودية النفطية وغير النفطية إلى العالم.

كما وُقِّعت خمس مذكرات تفاهم في المجالين التجاري والإعلامي، من بينها مذكرتا تفاهم تتعلقان بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية، والتقييس والمواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات.

وإضافة إلى ذلك، وقَّع البلدان على ثلاث مذكرات تفاهم في المجالات الإعلامية، تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ومجال إنتاج المحتوى الإعلامي وصناعة السينما، وتبادل الدراسات والبحوث الإعلامية، ومجال الأنباء وتبادل الأخبار والتقنية المتعلقة باستقبالها.

منفذ الربع الخالي

وأُعلن بالتزامن مع زيارة ولي العهد افتتاح الطريق البري الرابط بين البلدين (منفذ الربع الخالي)، الذي من شأنه أن يسهم في تقليل زمن ومسافة الرحلة بين البلدين الشقيقين، وتسهيل حركة وعبور المواطنين من كلا البلدين، كما سيسهم الطريق الجديد أيضًا في فتح المجال أمام حركة البضائع من السعودية مرورًا بالطرق البرية في السلطنة، ووصولاً إلى موانئها التي ستسهل تصدير البضائع السعودية والعُمانية إلى العالم.

ويعتبر الطريق البري الجديد الرابط بين البلدين معجزة هندسية بكل المقاييس؛ إذ يخترق صحراء الربع الخالي متحديًا وعورة أحد أصعب التضاريس في العالم.

ويُتوقَّع أن يقلص الطريق الجديد زمن الرحلة بين البلدين من 18 ساعة إلى نحو 6 ساعات فقط تقريبًا.

أرفع الأوسمة العُمانية

وتقديرًا لدور ولي العهد منح سلطان عُمان هيثم بن طارق الأمير محمد بن سلمان آل سعود وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى، أحد أرفع الأوسمة العُمانية.

ويُمنح الوسام لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميزة مع سلطنة عُمان.

ويُعد وسام عُمان المدني أحد أرفع الأوسمة التي يمنحها السلطان. وتشمل قائمة الأوسمة المدنية كذلك: وسام آل سعيد، ووسام الرسوم، ووسام السلطان قابوس، ووسام نهضة عُمان، ووسام النهضة الأعظم، وغيرها من الأوسمة المدنية.