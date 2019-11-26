"أمير مكة" يكرِّم عددًا من منسوبي شرطة الطائف أسهموا في الكشف عن قضايا مجهولة

نظير جهودهم الأمنية

كرَّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، عددًا من رجال الأمن بشرطة محافظة الطائف نظير جهودهم الأمنية بالمحافظة من خلال الكشف عن الكثير من القضايا المجهولة.

ولدى استقبال أمير مكة في مقر جولته السنوية بفندق "إنتركونتيننتال" مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، ومدير شرطة الطائف المكلف اللواء موسى البلوي، ورجال الأمن المكرمين، يتقدمهم مدير إدارة شؤون الأمن بشرطة الطائف العقيد شرف بن خلف الله الثمالي، ثمَّن الأمير خالد دورهم الكبير بعد عون الله في حفظ الأمن، مشيدًا بسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية، والقبض على الجناة في وقت قياسي.

بدورهم، عبّر رجال الأمن المكرَّمون عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة المكرمة على تلك اللفتة غير المستغربة على ولاة الأمر، وأكدوا أن ذلك سيكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهود.