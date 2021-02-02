"المقاولين": توفر إحصائيات عن القطاع عبر أيقونة "مركز معلومات"

تحتوي على مجموعة من البيانات والمعلومات تمثّل مرجعاً للمهتمين

تقدم الهيئة السعودية للمقاولين في موقعها الإلكتروني عبر أيقونة "مركز المعلومات"، حلولاً لقطاع المقاولات، إذ تحتوي على مجموعة من البيانات والمعلومات تثري المقاول والمهتم بالقطاع، لتكون بذلك المرجع الرئيس لهم.

وتتكون أيقونة مركز المعلومات من ثلاثة أقسام "الاحصائيات، مؤشر الأسعار، والمنشورات"، حيث يوفر قسم الإحصائيات عديداً من البيانات ذات العلاقة بالقطاع، مثل بيانات المنشآت العاملة في قطاع المقاولات وحجم المنشآت ومناطق المملكة، وبيانات العاملين في القطاع، وتتيح للمستفيد نظرة شمولية على القطاع والتغير فيه، مثل تراخيص التشييد والإنشاء وأطوال الطرق والتشجير وأعمدة الإنارة قيد التنفيذ أو المخطط تنفيذها، إضافة إلى عدد الجسور والأنفاق والحدائق وغيرها.

ويستعرض قسم مؤشر الأسعار في الأيقونة، أسعار منتجات مواد البناء، والبيانات التاريخية لتلك المنتجات منذ عام 2015، وتمكن المستفيد عمل مقارنة لبيانات الأسعار بشكل شهري أو سنوي.

ويوفر قسم المنشورات في الأيقونة مصدراً معرفياً ومعلوماتياً للمقاولين وموظفيهم والمهتمين من شركات وأفراد من خارج قطاع المقاولات، إذ يستعرض عدداً من التقارير والدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالقطاع مثل "الدليل الإرشادي لإدارة الأزمات في قطاع المقاولات، ملخصات في كتب الإدارة، تقرير سوق التشييد السعودي، التقرير الإحصائي لقطاع المقاولات وغيرها".

ويمكن الاستفادة من خدمات "مركز المعلومات" عبر زيارة منصة مقاول على الرابط التالي: www.muqawil.org/ar/information_center.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين أُسست بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تنظيم وتطوير قطاع المقاولات وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة وإيجاد بيئة آمنة ذات جودة عالمية؛ وتعمل على إيجاد حلول فاعلة لجميع التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي من خلال عدة مبادرات من شأنها التشجيع على الابتكار وتعزيز عملية التواصل بين الأطراف ذات العلاقة سواء القطاع العام أو الخاص.