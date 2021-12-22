سكان "مخططات ولي العهد" بمكة يشتكون الافتقار لخدمات الإنترنت والاتصالات

رغم الكثافة السكانية والنهضة العمرانية التي تشهدها المنطقة

في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الاتصالات، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة التجوال المحلي بكل قرى وهجر منطقة مكة المكرمة، وذلك بالتعاون مع شركات الاتصالات المتنقلة (stc/Mobily/Zain)؛ غير أن مخططات ولي العهد جنوبي مكة المكرمة بالذات "6، 7، 8" تفتقر لخدمة الاتصالات والإنترنت معاً.

واستغرب السكان عدم شمول تلك المخططات بخدمة التجوال المحلي، برغم الكثافة السكانية والنهضة العمرانية التي تشهدها المنطقة؛ حيث يضطر عدد من أولياء الأمور مغادرة منازلهم حين موعد الدخول لمنصة "مدرستي"؛ بسبب سوء وضعف الإنترنت؛ وذلك للبحث عن شبكات خارج المخططات تتيح لأبنائهم وبناتهم في المرحلة الابتدائية تلقي دروسهم عن بُعد دون انقطاع لخدمة الإنترنت.

وطالب الأهالي من هيئة الاتصالات بضرورة تطبيق التجوال المحلي في المخططات واستحداث أبراج اتصالات جديدة لتغطية المخططات بالخدمة والاستفادة من الأبراج الموجودة في خدمة التجوال المحلي.

وكانت هيئة الاتصالات، أطلقت اليوم خدمة التجوال المحلي في جميع القرى والهجر بمنطقة مكة المكرمة، والتي يمكن من خلالها للمستخدمين من تغيير الشبكة إلى أي شركة أخرى في حال عدم توافر تغطية للشركة التي يحمل شريحة منها، دون أي رسوم إضافية، وتتيح الخدمة إجراء المكالمات واستخدام الإنترنت.