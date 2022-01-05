"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على مكة والمدينة وسحب ممطرة بنجران وجازان وعسير والباحة

استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، ويُتوقع تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة؛ قد تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف متوسط الموج .